В Бугульме засняли на видео коммунальщиков, закапывающих мусор в яму

Фото: кадр видео

В Бугульме засняли на видео, как работники коммунальных служб закапывают мусор в яму с помощью экскаватора. Видео поделились в Telegram-каналах, посвященным жизни Татарстана.



На кадрах видно, как экскаватор загребает мусор и сваливает его в яму, в этом по помогает еще пара сотрудников.

«Выкопали яму, а теперь туда бросают мусор и закапывают. Вот так у нас работает ЖЭУ. Лень вывезти остальной мусор. Просто его сложим в яму и закопаем. Устроили свалку», — комментирует происходящее автор видео.

По информации канала, такой способ уборки мусора использовала УК «Нефтяник».

Маргарита Головатенко