На Ставрополье застрелили замначальника уголовного розыска отдела полиции — возбуждено уголовное дело

Неизвестный застрелил заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В убийстве подозреваются двое, ведется розыск, — сообщили агентству.

Полицейского госпитализировали с огнестрельным ранением, он скончался в больнице. На него напали вечером 23 июля, когда он был около своего дома.

По предварительной версии, убийство было спланированным — преступники поджидали его около дома и открыли стрельбу, когда он приехал. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Маргарита Головатенко