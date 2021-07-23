В нескольких домах Московского района Казани этой ночью отключат горячую воду
В нескольких домах Московского района Казани этой ночью на несколько суток отключат горячую воду. Это связано с проведением внепланового ремонта.
Как сообщается в telegram-канале Кировского и Московского районов Казани, горячей воды не будет с 23.00 23 июля до 8.00 26 июля по следующим адресам:
- ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9;
- ул. Серова, 41;
- ул. Восход, 2, 2а;
- ул. Ш. Усманова, 11а, 11б;
- ул. Энергетиков, 8, 12, 18.
В середине июля в домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе.
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