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В нескольких домах Московского района Казани этой ночью отключат горячую воду

18:03, 23.07.2021
В нескольких домах Московского района Казани этой ночью отключат горячую воду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В нескольких домах Московского района Казани этой ночью на несколько суток отключат горячую воду. Это связано с проведением внепланового ремонта.

Как сообщается в telegram-канале Кировского и Московского районов Казани, горячей воды не будет с 23.00 23 июля до 8.00 26 июля по следующим адресам:

  • ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9;
  • ул. Серова, 41;
  • ул. Восход, 2, 2а;
  • ул. Ш. Усманова, 11а, 11б;
  • ул. Энергетиков, 8, 12, 18.

В середине июля в домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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