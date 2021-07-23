В нескольких домах Московского района Казани этой ночью отключат горячую воду

В нескольких домах Московского района Казани этой ночью на несколько суток отключат горячую воду. Это связано с проведением внепланового ремонта.

Как сообщается в telegram-канале Кировского и Московского районов Казани, горячей воды не будет с 23.00 23 июля до 8.00 26 июля по следующим адресам:

ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9;

ул. Серова, 41;

ул. Восход, 2, 2а;

ул. Ш. Усманова, 11а, 11б;

ул. Энергетиков, 8, 12, 18.

В середине июля в домах Московского и Кировского районов Казани отключили воду из-за аварии на водопроводе.



Татьяна Демина