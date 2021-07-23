Зампрокурора РТ утвердил обвинение о взятках экс-начальника ОП «Сафиуллина»

Фото: «Реальное время»

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ завершил расследование по резонансному делу о взятках на 20 млн рублей в отношении бывшего начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина» полковника Алексея Ершова и его бывшего зама Ильназа Ситдикова.



Обвинение офицерам утверждал лично зампрокурора РТ Алексей Заика. По его ходатайству накануне Вахитовский райсуд Казани продлил меру пресечения обвиняемым до конца августа — Ершова оставили в СИЗО, Ситдикова под домашним арестом.

В деле свыше 15 томов. Полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности трех автостоянок, а также в четырех эпизодах взяток в период с 2005 по 2020 годы на общую сумму свыше 20 млн рублей, его бывшего зама — в посредничестве двум взяткам.

Напомним, расследованием этого дела занимались сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ.

В ходе предварительного следствия Ершов вину не признавал, на финальном допросе воздержался от выражения своей позиции по предъявленному обвинению.

В отношении признавшихся в преступлении взяткодателей преследование прекратили за деятельным раскаянием.