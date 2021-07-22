«Ак Барс» провел двусторонний матч, Линдхольм забросил победный гол

«Ак Барс» провел двусторонний матч на клубной базе в Казани в рамках подготовки к сезону, сообщает пресс-служба клуба.

Команда была разделена на «зеленых» и «белых», которые сыграли два периода по 30 минут «грязного времени» без остановки секундомера.

Вместе со всеми на льду появились новички клуба — нападающие Джордан Уил и Пер Линдхольм. Последний стал автором победного гола в овертайме, принеся победу «зеленым» со счетом 3:2. Также за них забивали Кирилл Петров и Дмитрий Воронков. За «белых» отличились Илья Сафонов и Александр Бурмистров.

По окончании встречи команды пробили серию буллитов, в которой вновь сильнее оказались «зеленые».

Отметим, что в игре не участвовали вратарь Тимур Билялов и полевые игроки Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий и Николай Коваленко.

«Зеленые» — «Белые» — 3:2 от (1:0, 1:2, 1:0, 1:0)

1:0 Петров (Рукавишников, Лямкин);

1:1 Сафонов;

2:1 Воронков (Хенкель);

2:2 Лукоянов (Бурмистров);

3:2 Линдхольм (Хенкель, Уил).