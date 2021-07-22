На базе казанской школы №49 создадут творческий досуговый и учебный центр для детей с ОВЗ

В Казани на базе школы №49 появится творческий досуговый и учебный центр для детей. Обучение в нем организуют по принципу инклюзивного образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь заниматься слесарным и столярным делом, робототехникой и гончарным ремеслом.

Центр разместят в корпусе на ул. Мусина, 30, построенном в 1977 году для проведения уроков труда для мальчиков. Сейчас занятия в нем не проводятся, так как требуется капитальный ремонт здания.

Фото: kzn.ru

Корпус площадью 300 кв. метров отремонтируют и создадут в нем центр с мастерскими. Посещать его смогут обычные школьники и дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте мэрии Казани. Для этого закупят современное оборудование.

Фото: kzn.ru

За раз центр смогут посетить 60 человек. Планируется, что за неделю в нем смогут проводить время порядка 800 детей. Помимо этого, на территории школы №49 отремонтируют спортивную площадку и футбольное поле.

Фото: kzn.ru

На этой неделе стало известно, что в Казани к началу учебного года появится досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет работать на базе детского центра «Экият» по адресу: ул. Петербургская, 57.



Татьяна Демина