В Казани появится досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Казани к началу учебного года появится досуговый центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет работать на базе детского центра «Экият» по адресу: ул. Петербургская, 57 — там находится одноименный театр кукол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дети смогут посещать кружки программирования, робототехники и заниматься театральным искусством. Идея создания такого досугового центра принадлежит благотворительному фонду «В твою пользу».

фото: kzn.ru

«Родители, оставляя здесь детей, будут знать, что они в безопасности, мы создадим для них комфортные условия. Пока идет занятие, родители смогут заниматься своими делами, посвящать время себе», — отметила исполнительный директор фонда Анастасия Суханова.

Отмечается, что в будущем планируется расширить перечень кружков, например, ввести в программу занятия по кожевенному делу и английскому языку.

Алексей Нечаев