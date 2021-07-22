В Казани вновь выявили превышение допустимой концентрации формальдегида в воздухе

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани в очередной раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



Так, ПНЗ №4 на Горьковском шоссе, 2 зарегистрировал формальдегид на уровне 0,051 мг/куб. метр при допустимой концентрации в 0,05 мг/куб. метр.

Станция мониторинга №6, расположенная на ул. Степана Халтурина, 10, зафиксировала превышение ПДК формальдегида в воздухе на 0,008 мг/куб. метр.

ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 зарегистрировал концентрацию формальдегида в воздухе на уровне 0,06 мг/куб. метр. Норма превышена на 0,01 мг/куб. метр.

Данные представлены за период наблюдения с 13.00 21 июля по 07.00 22 июля.

«Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением ПДК вредных веществ в воздухе Казани объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.

Татьяна Демина