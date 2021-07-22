В Челнах осудили пенсионера за незаконное производство оружия

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах городской суд вынес приговор мужчине 1961 года рождения, который организовал подпольное производство оружия и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Третьяков А.В. выезжал в лес, где стрелял из самодельного оружия. Он использовал его только в личных целях. Перевозил мужчина оружие в салоне своего автомобиля, дома незаконно хранил его на полке шкафа в прихожей. Подсудимый полностью признал свою вину. Ему было предъявлено обвинение по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконные хранение, ношение и перевозка боеприпасов).

Фото: Максим Платонов

Мужчину осудили на три года условно с испытательным сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет.



Алексей Нечаев