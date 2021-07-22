Власти Казани разобрали стихийный мемориал у гимназии №175, где погибли дети

В преддверии нового учебного года в исполкоме Казани решили разобрать стихийный мемориал у школы №175, в которой 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу.



Разобрать мемориал посоветовали психологи. Об этом просили и родители школьников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии татарстанской столицы Владимира Казанцева.

Принесенные к мемориалу казанцами игрушки отвезли на места захоронения погибших детей и учителей. Некоторые игрушки находятся в школе. Выборочно собрали и утилизировали игрушки, утратившие форму из-за дождя.

Как отметил Казанцев, несколько столов с игрушками решили оставить, поскольку люди приходят к месту трагедии до сих пор, спустя два месяца после случившегося.

Психологи рекомендовали не оставлять мемориал у школы перед новым учебным годом, а память о погибших сохранить в памятных табличках.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани, где учился четыре года назад. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Маргарита Головатенко