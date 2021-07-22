На Мадагаскаре предотвратили попытку покушения на президента
На президента Мадагаскара было совершено покушение, его удалось предотвратить, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство AFP.
Согласно данным дипломатического источника агентства, среди задержанных «в рамках расследования угрозы государственной безопасности» оказались два француза.
7 июля было совершено покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза. Его убили в его собственной резиденции. Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Жена Моиза получила огнестрельное ранение.
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