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На Мадагаскаре предотвратили попытку покушения на президента

11:02, 22.07.2021
На Мадагаскаре предотвратили попытку покушения на президента
Фото: wikimedia.org / Tom Turner at en.wikipedia

На президента Мадагаскара было совершено покушение, его удалось предотвратить, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство AFP.

Согласно данным дипломатического источника агентства, среди задержанных «в рамках расследования угрозы государственной безопасности» оказались два француза.

7 июля было совершено покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза. Его убили в его собственной резиденции. Смертельное ранение 53-летний глава государства получил в ночь на 7 июля. Жена Моиза получила огнестрельное ранение.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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