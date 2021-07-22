Олег Морозов встретился с активистами «ПолитЗавода»

На встрече с участниками молодежного проекта «ПолитЗавод» депутат Госдумы Олег Морозов обсудил проблемы внутренней и внешней политики, поделился профессиональным опытом и дал оценку резонансным вопросам политической повестки.

Предложение Олегу Морозову прокомментировать статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» открыло блок внешнеполитических вопросов. Комментируя статью Владимира Путина, спикер упомянул то, что все аргументы, на которых базируется достоверность суждений Путина, документально подтверждены. Соответственно, единство русских и украинцев — исторический факт.

«Мы один народ. Но история распорядилась так, что Россия, Беларусь и Украина — это разные государства, разные языки. Но разве это повод создавать друг другу проблемы?» — подчеркнул Олег Морозов.

Отвечая на вопрос о том, как сменить вектор устремлений молодежи с западной культуры на родную российскую, Олег Морозов подчеркнул, что далеко не все молодые люди думают, что «там лучше». Он отметил, что эта проблема затяжная. Однако депутат согласился с тем, что «страну не сохранить без создания для молодежи более комфортных условий». Молодежная политика — одно из ключевых направлений, в котором необходимо работать.

Личный профессиональный опыт Олега Морозова также стал предметом интереса аудитории. Он рассказал о пути, который он прошел, прежде чем стать депутатом. Это долгое обучение, накопление опыта в разных профессиональных сферах, работа с уважаемым наставником (первым президентом Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым).

«Опыт — моя главная конкурентная способность. Возраст же выступает скорее минусом. И я считаю, что возрастная ротация быть должна. Общество нуждается в новых лицах. По новому списку Единой России почти все новые кандидаты молодые. Избиратели отлично относятся к молодым кандидатам, но важно, чтобы у него все-таки был опыт».

Перечисляя главные принципы в политике, Олег Морозов отметил, что избиратели очень чувствительны к фальши и лжи. По мнению эксперта, хороший политик — выросший в окружении честной и достойной команды.

Когда депутата спросили о том, как успешно совмещать политическую карьеру и семью, он ответил, что это очень сложно, но крайне важно. «Без надежного тыла в виде семьи в политике невозможно. Я за семейную жизнь двумя руками. Выбирайте половинку, которая будет относиться к вашему выбору с пониманием».