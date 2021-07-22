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Татарстан станет одним из пилотных регионов, где внедрят стандарты инвестдекларации в 2021 году

06:48, 22.07.2021
Татарстан станет одним из пилотных регионов, где внедрят стандарты инвестдекларации в 2021 году
Фото: pixabay.com

Татарстан станет одним из пилотных регионов, где в 2021 году введут стандарты инвестиционной декларации. Помимо республики, стандарты планируется внедрить в Москве, Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской, Новгородской и Челябинской областях, Забайкальском крае, а еще в Мордовии.

Доработать проект инвестиционной декларации региона поручил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. После доработки Минэкономразвития направит проект в Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловую Россию».

Как пояснил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов, инвестиционная декларация «представляет собой обязательство региона перед инвестором». До 30 октября субъекты примут необходимые нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу.

Фото: pixabay.com

Инвестдекларации региона должны утвердить до конца июля. Проект направят в регионы после его доработки с участием общественных организаций.

«Одна из ключевых целей проекта — установление доверия между инвестором и государством», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Маргарита Головатенко
БизнесОбществоВластьЭкономика Татарстан
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