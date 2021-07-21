Минтруда Татарстана потратит на исследование о правовом положении уволенных военных почти 500 тысяч рублей

В Татарстане на исследование социально-экономического и правового положения граждан потратят 490 тысяч рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.

Тема исследования — «Социально-экономическое и правовое положение, уровень материального положения и правовой защищенности граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, ветеранов военной службы в современных условиях».

Заказчиком выступает Минтруда республики. Согласно документам, цель исследования — изучить положение уволенных с военной службы татарстанцев, их семей, уровень материального положения и правовой защищенности ветеранов службы в современных условиях, вопросов их пенсионного, медицинского и жилищного обеспечения, профессиональной подготовки и трудоустройства, состояния среднедушевых доходов, обеспеченности услугами и средствами реабилитации (в отношении инвалидов), осуществления ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), предоставления набора социальных услуг в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи.

Еще необходимо сформулировать предложения по улучшению социально-экономического и правового положения таких граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работу необходимо сделать со дня заключения контракта до 10 декабря этого года. Подать заявку можно до 27 июля.

Маргарита Головатенко