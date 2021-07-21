В Татарстане заработал «ПолитМаркет», помогающий ориентироваться в политических программах и кандидатах

В Татарстане с 21 июля начал свою работу интернет-сервис «ПолитМаркет» (политмаркет.рф), помогающий ориентироваться в политических программах и кандидатах.

— Мы с кафедрой политологии КФУ создали «ПолитМаркет» для того, чтобы людям не пришлось тратить свое время на поиск и изучение огромного количества программ и документов кандидатов. Наша цель — дать избирателям и кандидатам новую площадку для общения и облегчить их коммуникацию, — заявил победитель всероссийского конкурса политологов В. Кутилов.

На сайте проекта каждый желающий может пройти тестирование, определяющее его политические взгляды. По результатам тестирования сервис предлагает пользователю список из кандидатов с максимально похожими взглядами.