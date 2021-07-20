В Китае сделали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке

В Китае презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке, способный разгоняться до 600 километров в час, сообщает государственное информагентство Xinhua.

Отмечается, что это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками. Кроме того, поезд держится над рельсами с помощью магнитного поля. Проект полностью разработан китайскими специалистами.

Несколько лет назад сообщалось, что Китай намерен занять лидирующие позиции в строительстве транспортных систем для поездов на магнитных подушках, которые смогут разгоняться до 600—1000 километров в час.

Алексей Нечаев