Китай построит поезда, способные разгоняться до 1000 км/ч

Китай намерен занять лидирующие позиции в строительстве транспортных систем для поездов на магнитных подушках, которые смогут разгоняться до 600—1000 километров в час.

Как сообщает портал Аsia Times, экспериментальные пути внутри вакуумной трубы будут проложены в одной из провинций страны в начале 2020 года. К этому времени планируют сконструировать и прототип поезда на магнитной подушке — так называемый «маглев». Изучением возможностей строительства скоростной транспортной системы занимается проектный институт China Railway Group Limited.

Данный проект — часть амбициозного плана китайских властей по строительству линий магнитной левитации между крупнейшими мегаполисами страны взамен действующих путей. Сейчас загрузка скоростных поездов, курсирующих между Пекином и Шанхаем, а также Пекином и Гуанчжоу, составляет 82 процента, а в период праздников и отпусков вагоны и вовсе забиты до отказа.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана рассчитывают получить положительное решение федерального центра по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.