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За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 50 человек

11:23, 20.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 50 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 июля в Татарстане зарегистрировано 23 365 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 20 853 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. Умерли за весь период 583 человека, в том числе пять человек за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера зарегистрировали 55 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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