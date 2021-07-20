За сутки в Татарстане коронавирусом заболели 50 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 20 июля в Татарстане зарегистрировано 23 365 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 20 853 человека, в том числе 39 за минувшие сутки. Умерли за весь период 583 человека, в том числе пять человек за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вчера зарегистрировали 55 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко