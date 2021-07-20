В Лениногорске ночью загорелся продуктовый магазин
В Лениногорске минувшей ночью загорелся продуктовый магазин. Сообщение на номер пожарной охраны поступило за 20 минут до полуночи.
У кирпичного одноэтажного здания загорелась кровля, пожар охватил площадь 900 кв. м. Горение ликвидировали в 3.38, в 4.30 завершились работы про проливке и разборке сгоревших конструкций.
Дознаватели государственного пожарного надзора установят причину пожара, сообщает МЧС по Татарстану.
19 июля на пожаре в Кукморском районе погибли два человека. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
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