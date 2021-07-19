На пожаре в Кукморском районе погибли два человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня, 19 июля, в 1.06, в МЧС поступило сообщение о запахе дыма из частного дома по адресу: Кукморский район РТ, село Манзарас, улица Подгорная, дом 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 1.17 к месту пожара прибыл дежурный караул ПСЧ-117. Отмечается, что было сильное задымление жилого дома без признаков открытого горения. Соседи рассказали, что внутри проживают два человека. Пожарные взломали дверь дома, которая была закрыта изнутри. В прихожей они обнаружили тело мужчины 1952 года рождения, в зале — тело женщины 1975 года рождения. В 1.23 пожар локализован. В 1.27 ликвидация открытого горения. В результате пожара обгорел диван и зал жилого дома на общей площади 16 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

15 июня в четырехэтажном жилом доме на улице Адмиралтейской, 13/30 в Казани произошел пожар в квартире на третьем этаже.



Алексей Нечаев