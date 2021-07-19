В Челнах собирают исходные данные для проектирования нового здания горбольницы №5
В набережных Челнах собираются необходимые исходные данные для проектирования нового здания для городской больницы №5. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома автограда Ильмир Исхаков.
Одновременно с этим техническое задание на проектирование здания согласовывается с профильными министерствами, пишут «Челнинские известия».
Новое здание больницы №5 расположится между строящейся школой и ипподромом на проспекте Чулман. Для строительство корпуса выделен земельный участок площадью 6 га.
В конце июня мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил, что на проектирование здания горбольницы №5 в следующем году выделят 70 млн рублей. Он также отметил, что за один год объект построить не удастся.
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