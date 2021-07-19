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В Челнах собирают исходные данные для проектирования нового здания горбольницы №5

21:17, 19.07.2021
В Челнах собирают исходные данные для проектирования нового здания горбольницы №5
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В набережных Челнах собираются необходимые исходные данные для проектирования нового здания для городской больницы №5. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома автограда Ильмир Исхаков.

Одновременно с этим техническое задание на проектирование здания согласовывается с профильными министерствами, пишут «Челнинские известия».

Новое здание больницы №5 расположится между строящейся школой и ипподромом на проспекте Чулман. Для строительство корпуса выделен земельный участок площадью 6 га.

В конце июня мэр Челнов Наиль Магдеев сообщил, что на проектирование здания горбольницы №5 в следующем году выделят 70 млн рублей. Он также отметил, что за один год объект построить не удастся.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураМедицина Татарстан
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