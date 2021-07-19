Врачи Казани спасли младенца, который начал задыхаться из-за кофейного зернышка

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанские врачи спасли жизнь девятимесячного малыша, который едва не умер из-за кофейного зернышка. Об этом сообщили в пресс-службе РКБ Татарстана.



Инцидент произошел 5 июля. Вечером в приемный покой РКБ Татарстана забежали родители с грудным задыхающимся малышом. Медики срочно вызвали коллег из ДРКБ, в это время реаниматологи сняли спазм гортани, трахеи и бронхов. После ребенка сразу же передали специалистам ДРКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Малышу сделали бронхоскопию, чтобы извлечь инородное тело. Выяснилось, что в дыхательные пути грудничка попало кофейное зернышко. Ребенок наблюдался у врачей еще несколько дней, после чего его благополучно выписали домой.



В конце мая в ДРКБ Татарстана спасли жизнь девятимесячному малышу с тяжелым поражением легких.



Татьяна Леухина