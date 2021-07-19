«Рубин» узнал возможных соперников по третьему раунду квалификации Лиги конференций
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу. Россию на этой стадии турнира представят казанский «Рубин» и, возможно, «Сочи».
По итогам жеребьевки казанцам предстоит сыграть с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).
Первый матч «Рубина» в новом европейском турнире состоится 5 августа, ответная игра запланирована на 12 августа.
Также в третьем раунде Лиги конференций может сыграть «Сочи», если обыграет на более ранней стадии азербайджанский клуб «Кешля».СпортФутболОбщество
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