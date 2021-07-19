Песков: решение по делу Майкла Калви не сможет глобально повлиять на бизнес-сообщество в России

Решение суда по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, главное — «системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности».

Майкла Калви задержали в феврале 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В ноябре 2020 года Верховный суд РФ постановил освободить инвестора американского происхождения из-под домашнего ареста.

Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви 2 августа.