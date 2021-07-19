«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

На этой стадии турнира Россию представит «Спартак». В соперники московскому клубу выпала португальская «Бенфика». Победитель пары выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, проигравший продолжит свои выступления в Лиге Европы.

Первые матчи третьего отборочного раунда турнира пройдут 3 и 4 августа. Ответные поединки состоятся 10 августа.

Отметим, что главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее дважды становился чемпионом Португалии вместе с «Бенфикой».

Чуть позже определится соперник казанского «Рубина» в Лиге конференций.