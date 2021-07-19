«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.
На этой стадии турнира Россию представит «Спартак». В соперники московскому клубу выпала португальская «Бенфика». Победитель пары выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, проигравший продолжит свои выступления в Лиге Европы.
Первые матчи третьего отборочного раунда турнира пройдут 3 и 4 августа. Ответные поединки состоятся 10 августа.
Отметим, что главный тренер «Спартака» Руй Витория ранее дважды становился чемпионом Португалии вместе с «Бенфикой».
Чуть позже определится соперник казанского «Рубина» в Лиге конференций.СпортФутбол
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