В Казани реконструируют музыкальную школу имени Рустема Яхина

Фото: Олег Тихонов (архив)

Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ выдало положительное заключение после рассмотрения документации на реконструкцию здания детской музыкальной школы №3 имени Рустема Яхина в Казани.



Здание школы реконструируют. В помещениях школы общей площадью 774,2 кв. м обновят интерьеры, заменят инженерно-техническое оборудование и сети коммуникаций, установят видеонаблюдение и архитектурную подсветку фасадов. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

В настоящее время в детской музыкальной школе занятия проводят в 115 классах, есть концертный зал на 50 мест, библиотека и помещение для работы с фонотекой и видеоматериалами.

Также в Казани «Детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского» по ул. Горького, 22/26 готовится к капитальному ремонту. На это потратят 50 млн рублей.



Маргарита Головатенко