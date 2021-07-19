В Казани реконструируют музыкальную школу имени Рустема Яхина
Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ выдало положительное заключение после рассмотрения документации на реконструкцию здания детской музыкальной школы №3 имени Рустема Яхина в Казани.
Здание школы реконструируют. В помещениях школы общей площадью 774,2 кв. м обновят интерьеры, заменят инженерно-техническое оборудование и сети коммуникаций, установят видеонаблюдение и архитектурную подсветку фасадов. Заказчиком выступает ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».
В настоящее время в детской музыкальной школе занятия проводят в 115 классах, есть концертный зал на 50 мест, библиотека и помещение для работы с фонотекой и видеоматериалами.
Также в Казани «Детская музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского» по ул. Горького, 22/26 готовится к капитальному ремонту. На это потратят 50 млн рублей.
Справка
Детская музыкальная школа №3 образована в Казани в 1932 году. Постановлением №112 города Казани от 20 марта 2006 года школе присвоено имя советского и татарского пианиста, композитора, педагога, народного артиста СССР, автора государственного гимна Татарстана Рустема Яхина.
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