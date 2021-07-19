В Минцифры Татарстана рассказали о новых услугах ведомств на сайте госуслуг

Фото: Минцифры РТ

На сайте госуслуг Татарстана оказываются услуги 16 министерств и ведомств и 43 районов республики. Об этом рассказал на брифинге в кабмине «О новых электронных государственных и муниципальных услугах Республики Татарстан» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

С момента ввода новых услуг за последние две недели татарстанцы подали уже более 100 заявлений через портал. Чаще всего жители республики обращались в Министерство труда, занятости и социальной защиты, Министерство образования и науки, Комитет по биологическим ресурсам, исполнительные комитеты Рыбно-Слободского, Елабужского и Лаишевского районов.

На сайте госуслуг Татарстана появились следующие новые услуги: