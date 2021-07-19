В Минцифры Татарстана рассказали о новых услугах ведомств на сайте госуслуг
На сайте госуслуг Татарстана оказываются услуги 16 министерств и ведомств и 43 районов республики. Об этом рассказал на брифинге в кабмине «О новых электронных государственных и муниципальных услугах Республики Татарстан» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.
С момента ввода новых услуг за последние две недели татарстанцы подали уже более 100 заявлений через портал. Чаще всего жители республики обращались в Министерство труда, занятости и социальной защиты, Министерство образования и науки, Комитет по биологическим ресурсам, исполнительные комитеты Рыбно-Слободского, Елабужского и Лаишевского районов.
На сайте госуслуг Татарстана появились следующие новые услуги:
- получение разрешения на строительство объектов капитального строительства, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- подача заявления для организации отдыха ребенка в каникулярное время (для родителей школьников), услуга по аттестации и прохождению квалификационных тестов (для педагогов);
- выдача разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа на легковом такси, оформление свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, выдача разрешения на
строительство, реконструкцию автомобильных дорог, выдача разрешения на ввод
в эксплуатацию автомобильных дорог;
- получение удостоверения о статусе многодетной семьи;
- услуга по присвоению спортивных разрядов, присвоение квалификационных категорий спортивных судей, аккредитация общественных организаций для наделения их статусом республиканских спортивных федераций;
- прием отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении, об охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия; утверждение актов лесопатологического обследования; прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов; предоставление выписки из государственного лесного реестра;
- перераспределение земель или земельных участков, находящихся
в государственной или частной собственности; предоставление земельного участка, находящегося в собственности РТ, на торгах; утверждение схемы расположения земельного участка на землях, находящихся в собственности РТ, на кадастровом плане территории; выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в собственности РТ,
и установления сервитута, публичного сервитута;
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта культурного наследия; выдача заключения о наличии объектов культурного наследия
на земельном участке; выдача разрешения на строительство объекта культурного наследия.
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