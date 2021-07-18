В казанских поселках до 80% собак находятся на самовыгуле

В Казани продолжают работать мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак. Накануне они выехали в поселки Салмачи и Отары Приволжского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Сегодня до 70-80% собак в поселках находятся на самовыгуле. Это приводит к бесконтрольному их размножению. Мы сейчас постепенно решаем этот вопрос», — рассказал директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

фото: kzn.ru

24 июля мобильный пункт отправится в поселок Северный Авиастроительного района, 31 июля — в поселок Кадышево Авиастроительного района, 7 августа — в поселок Константиновка Советского района. Дальнейший график выездов мобильных пунктов будет формироваться исходя из обращений граждан. Заявки можно оставлять в Комитете жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7(843)590-04-26.

В начале июля сообщалось, что городских поселках Казани начнут работать бесплатные мобильные пункты вакцинации и стерилизации собак. Мера введена после многочисленных обращений жителей.

Алексей Нечаев