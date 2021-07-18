«Команда 29» объявила о прекращении деятельности

Фото: Максим Платонов

Из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора руководство адвокатского объединения «Команда 29» приняло решение о роспуске организации. Организацию создал Иван Павлов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности «Команды 29". Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации», — сказали в организации.

16 июля Роскомнадзор заблокировал в России сайт организации. «Команда 29» была создана в 2014 году. Юристы организации специализируются на защите обвиняемых в государственной измене, разглашении государственной тайны или шпионаже.

Алексей Нечаев