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В понедельник в Татарстане ожидается туман

12:11, 18.07.2021
В понедельник в Татарстане ожидается туман
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 19 июля. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ

Завтра ночью и утром на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории республики и в ее столице местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с. Локально прогнозируется град. В Казани его не будет.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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