В понедельник в Татарстане ожидается туман
Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 19 июля. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ
Завтра ночью и утром на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем на территории республики и в ее столице местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 16—21 м/с. Локально прогнозируется град. В Казани его не будет.
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