В Набережных Челнах в Курбан-байрам автобусы выйдут на маршруты в 4 утра

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах во вторник, 20 июля, автобусы выдут на маршруты в 4 утра. Это сделано для удобства верующих, желающих посетить праздничные намазы в мечетях в честь начала празднования Курбан-байрама.

В 4 утра автобусы начнут курсировать по основным проспектам Челнов, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда. Праздничные намазы в мечетях 20 июля проведут с 5.00 до 6.00.

Ритуальное жертвоприношение пройдет в районе бывшего мясокомбината в поселке Сидоровка. Площадка будет работать в течение трех дней, сообщили челнинцам.

Празднование Курбан-байрама в Набережных Челнах могут посетить порядка трех тысяч верующих, сообщил заместитель начальника УВД города, начальник полиции Михаил Чекмарев.



Напомним, что 20 июля в Татарстане выходной день. В понедельник, 19 июля, продолжительность трудового предпраздничного дня сокращается на один час.

Татьяна Демина