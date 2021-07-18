В субботу в Казани произошло 65 ДТП

В Казани в субботу, 17 июля, зарегистрировано два ДТП с пострадавшими (наезд на препятствие и столкновение) и 63 аварии с материальным ущербом. Об этом сообщается в telegram-канале ГИБДД города.

За прошлые сутки в Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали 20 пьяных автомобилистов и двух водителей не имеющих права управления. Еще пятерых граждан доставили в отделения полиции по подозрению в совершении преступлений.

В субботу в Казани пресекли 34 нарушения со стороны катающихся на электросамокатах и три правонарушения со стороны велосипедистов.

Напомним, за 16 июля в городе произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и один упавший в автобусе пассажир) и 94 аварии с материальным ущербом. Восемь автомобилистов задержали за вождение в пьяном виде, пятерых — за отсутствие водительских прав.

Татьяна Демина