В Казани за пятницу пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в пятницу, 16 июля, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны лиц, катающихся на электросамокатах, и одно нарушение со стороны велосипедиста.

За 16 июля в городе произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и один упавший в автобусе пассажир) и 94 аварии с материальным ущербом. Восемь автомобилистов задержали за вождение в пьяном виде, пятерых — за отсутствие водительских прав.

Помимо этого, в пятницу в Казани сотрудникам ГИБДД удалось доставить в отделы полиции пятерых человек по подозрению в совершении преступлений, сообщается в telegram-канале ведомства.



Напомним, за четверг, 15 июля, в Казани произошло 93 ДТП. 88 из них — с материальным ущербом, в пяти случаях — с пострадавшими.



Татьяна Демина