В Татарстане очистили от мусора гору Лобач — видео

Фото: Скриншот

В Камско-Устьинском районе РТ очистили от мусора гору Лобач, береговую полосу и дно Волги. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На субботник вышли члены республиканского отделения Русского географического общества, дайверы, волонтеры и местные жители — всего 130 человек. Им удалось собрать три контейнера мусора, среди которого мангалы, бутылки, которые граждане оставили после отдыха.

Площадь очищенного берега составила 7 тыс. кв. метров. Под водой мусор убирали на 2 тыс. кв. метров.

Участники экологической акции призвали тех, кто приезжает отдохнуть на горе Лобач, убирать за собор мусор. По словам заместителя председателя отделения Русского географического общества по РТ Андрея Агаркова, туристы редко принимают участие в мероприятиях по очистке территорий.

Напомним, в Казани на пляже «Локомотив» в рамках проекта «Чистая Волга» прошла акция по сбору мусора. Волонтерам за один час удалось собрать 140 кг отходов.

Татьяна Демина