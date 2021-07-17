Фестиваль мороженого в Казани: много солнца, мало сахара и немножко «секса на пляже»

Фото: Ринат Назметдинов

От ста рублей и выше

Запастись необычным мороженым и укрыться в тени спешили сегодня посетители казанского ЦПКиО имени Горького. На третий с начала лета «парковый» фестиваль Дирекции парков и скверов Казани удалось собрать более 20 производителей холодного лакомства. Точнее, на зеленом поле при входе в парк «Реальному времени» удалось насчитать 22 торговые точки — в основном, они представляли казанские кафе, рестораны и бары.

Выбор оказался широким. От «джелато» — итальянского мороженого по цене 1400 руб. за кг (шарик весом 60 г шел по 100 руб. то есть еще дороже). До алкогольного мороженого с недетским названием «Секс на пляже» по 150 руб за 60-граммовый шарик в вафельном кулечке. Вообще алкогольного мороженого — с ликером, ромом, текилой, сангрией и прочими горячительными добавками оказалось много, на каждом втором прилавке.

Некоторые продавцы старались взять покупателя оригинальностью. Например, спросом, несмотря на кусачую цену — 300 руб. за порцию, пользовалось «мороженое в кокосе»: дети тянули за руку родителей к мохнатым половинкам ореха, в которых подавалось украшенное тропическими фруктами лакомство.

Скромную 60-граммовую порцию мороженого из козьего молока предлагали за 150 рублей производители из Марий-Эл. По той же цене шло мороженое без сахара — с каким-то суперсовременным и, по уверениям продавцов, решительно безвредным для здоровья его заменителем.

В целом же представленные на фестивале вкусы и виды мороженого практически не отличались от тех, что пробовали казанцы в парке Горького в июле 2019-го. Главным отличием нынешнего фестиваля от позапрошлогоднего стали расставленные повсюду флаконы с санитайзерами, да письменные и устные призывы соблюдать дистанцию. На которую, будем честными, расслабившиеся на солнышке посетители не обращали ни малейшего внимания.

На вкус и цвет товарищей нет

Побродив среди прилавков, надивившись количеству и разнообразию полезного мороженого без сахара и почти без жира, попробовав и сравнив, корреспондент «Реального времени» выбрала для себя натуральный пломбир, приготовленный на сливках и облитый натуральным же темным шоколадом, и не разочаровалась. Производителя не назову, чтоб не упрекнули в рекламе.

— Мы тоже «проголосовали» за пломбир, — поделились пожилые супруги Рифат и Сария, которые «выгуливали» на фестивале внуков. — А малышам купили какие-то цветные шарики, по их выбору. Новое поколение — новые вкусы, пломбир им не интересен.

— Цены тут высоковаты, — заметил велосипедист Алексей в ответ на вопрос. — Я понимаю, когда за эти деньги мороженое в ресторане подает официант. Но здесь самообслуживание, и ради популяризации, рекламы на фестивале могли бы подемпинговать.

С ним согласились и молодые многодетные родители. Они угостили мороженым троих ребятишек, а сами удержались — сказали, что впереди еще аттракционы, а скромный семейный бюджет особо разгуляться не позволяет.

— Нормальные цены, мороженое прикольное — все понравилось, — возразили Альбина и Оксана, студентки КФУ. — Мы уже три вида попробовали. Завтра сидеть на диете придется!

Новый и «старый» бизнес

Среди участников фестиваля особый интерес, пожалуй, вызывали два прилавка. За первым две девушки предлагали мороженое для диабетиков — без сахара, с фруктовыми добавками.

— Его придумал производить наш дядя Сергей Лашкин, — рассказали они. — У него самого диабет, а он мороженое любит, вот и нашел выход. Бизнес только раскручивается, у нас пока нет помещения для торговли — делаем на заказ, заказы принимаем на страничке в Инстаграме.

Второй прилавок занимали стаканы с ягодами — клубника, черника, крыжовник, малина, вишня.

— Я пенсионерка, это приработок к пенсии, — пояснила Елена Александровна Кузьмина. — Меня администрация Вахитовского района пригласила, у них с прошлой ярмарки телефон мой остался. Черника из Марий-Эл, остальное — из своего сада. Все по сто рублей!

В поисках тени

В центре площадки организаторы натянули красно-желтый тент, под которым играли дети, в стороне — поставили навес со стульями, но в импровизированном «партере» мест для желающих отдохнуть с мороженым явно не хватало.

На сцене ведущий старался веселить публику, играла громкая музыка. Но зрителей было немного, большинство посетителей фестиваля, обойдя ряды и выбрав мороженое по вкусу, спешили уйти в парк — в тень и тишину.

За пределами площадки, запасшись мороженым, накрыли «поляну» молодые мамы — праздновали детский день рождения. И сетовали: фестивальную площадку зачем-то огородили со всех сторон, оставив один вход-выход — и за добавкой теперь надо было далеко идти…

Инна Серова, фото Ринат Назметдинов