Только для взрослых и жареное, тайское в кокосе и от Михаила: как в Казани проходит фестиваль мороженого

16:00, 13.07.2019 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском в парке им.Горького начался ежегодный фестиваль мороженого. Летний десерт представляют более 25 производителей из Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани и других городов страны. Гости могут попробовать черное, фруктовое, сырное, татарское с баурсаком, талкыш калеве и даже жареное мороженое. Фестиваль продолжится в воскресенье.

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