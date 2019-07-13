Только для взрослых и жареное, тайское в кокосе и от Михаила: как в Казани проходит фестиваль мороженого

Сегодня в казанском в парке им.Горького начался ежегодный фестиваль мороженого. Летний десерт представляют более 25 производителей из Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Казани и других городов страны. Гости могут попробовать черное, фруктовое, сырное, татарское с баурсаком, талкыш калеве и даже жареное мороженое. Фестиваль продолжится в воскресенье.

