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Правительство обсуждает возможность увеличения страховых взносов с высоких зарплат

08:58, 08.07.2021 1
Правительство обсуждает возможность увеличения страховых взносов с высоких зарплат
Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В правительстве России обсуждают изменение системы начисления страховых взносов на высокие зарплаты, а именно повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу, сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Сейчас взносы по максимальному тарифу в размере 22% платятся с годового дохода в 1,465 миллиона рублей (или примерно 122 тысяч рублей в месяц). После повышения этого порога в ПФР идет только 10%. В случае принятия правительством донастройки системы страховых взносов реализуется запрос на социальную справедливость, отметил один из источников издания.

Однако вопрос повышения лимита нельзя считать решенным, а конкретные параметры изменений пока неизвестны, их только предстоит установить.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько лет назад правительство рассматривало идею о внесении дополнительного платежа с работающих граждан в размере 2% и увеличении размера отчислений в ПФР вдвое, но это не было реализовано.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыБюджет
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:10
    "Сейчас взносы по максимальному тарифу в размере 22% платятся с годового дохода в 1,465 миллиона рублей (или примерно 122 тысяч рублей в месяц). После повышения этого порога в ПФР идет только 10%". Всегда удивляла эта система. Почему более богатый вдруг с превышения должен платить меньше? Богатые - платят меньше. Бедные - какие-то льготы получают. Средние - самые солидарные.
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