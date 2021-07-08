Правительство обсуждает возможность увеличения страховых взносов с высоких зарплат

Фото: realnoevremya.ru / Анна Сейтумерова

В правительстве России обсуждают изменение системы начисления страховых взносов на высокие зарплаты, а именно повышение планки окладов, с которых в Пенсионный фонд отчисляются взносы по максимальному тарифу, сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к кабмину источники.



Сейчас взносы по максимальному тарифу в размере 22% платятся с годового дохода в 1,465 миллиона рублей (или примерно 122 тысяч рублей в месяц). После повышения этого порога в ПФР идет только 10%. В случае принятия правительством донастройки системы страховых взносов реализуется запрос на социальную справедливость, отметил один из источников издания.

Однако вопрос повышения лимита нельзя считать решенным, а конкретные параметры изменений пока неизвестны, их только предстоит установить.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько лет назад правительство рассматривало идею о внесении дополнительного платежа с работающих граждан в размере 2% и увеличении размера отчислений в ПФР вдвое, но это не было реализовано.

Маргарита Головатенко