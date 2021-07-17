МВД намерено до конца 2021 года внедрить систему «Паутина» во всех своих подразделениях

Во всех подразделениях МВД России планируется до конца 2021 года планируется внедрить систему предупреждения и раскрытия преступлений и административных правонарушений «Паутина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Паутина», в частности, предназначена для выявления угнанных машин. Также она позволяет сотрудникам ведомства выявлять автомобили водителей, скрывшихся с мест аварии и может автоматизировать работу подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений.

Напомним, в апреле МВД запустило «Паутину» на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Раньше ее использовали только в Москве и Подмосковье.





Татьяна Демина