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Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД

20:33, 16.07.2021
Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 16 июля.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Храпов родился в 1970 году в Саратове. В 90-х он окончил высшую школу милиции МВД в Москве. В 2016 году Храпов возглавил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, а в июне 2017 года получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции.

Алексей Нечаев
Общество
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