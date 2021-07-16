Путин назначил Андрея Храпова заместителем главы МВД
Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина от должности замглавы МВД. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 16 июля.
«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Храпов родился в 1970 году в Саратове. В 90-х он окончил высшую школу милиции МВД в Москве. В 2016 году Храпов возглавил Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД, а в июне 2017 года получил специальное звание генерал-лейтенанта полиции.
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