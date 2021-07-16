Сотрудники Сбера в Татарстане вакцинируются от Covid-19

В Отделении Банк Татарстан ПАО Сбербанк продолжается прививочная кампания от COVID-19, стартовавшая в феврале 2021 года. На данный момент почти 80% сотрудников Сбера на территории республики поставили хотя бы один компонент вакцины.

Таким образом, Сбер активно выполняет задачу по выработке коллективного иммунитета среди жителей Татарстана, недопущению роста заболеваемости и сохранения здоровья сотрудников и клиентов банка.

Напомним, что с начала пандемии Сбер принимает все меры профилактики и защиты сотрудников и посетителей офисов банка от COVID-19: сотрудники носят маски, на рабочих столах стоят санитайзеры. При обслуживании клиентов также попросят надеть маску, или выдадут ее при отсутствии.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Тысячи людей ежедневно посещают наши отделения, приходя к нам они должны быть уверены в том, что не подвержены риску заражения. Мы сделали вакцинацию персонала максимально удобной и доступной. Пункты вакцинации организованы непосредственно в офисе банка. При необходимости в день получения или на следующий день после получения каждого компонента вакцины сотрудник может оформить оплачиваемый день отдыха. Перед процедурой каждый сотрудник банка проходит обязательный врачебный осмотр и заполняет анкету о состоянии здоровья. Также на нашей площадке мы прививаем родственников наших коллег и будем рады видеть наших клиентов».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»