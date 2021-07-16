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Технологии

В работе государственного портала Татарстана и сайтов министерств республики наблюдаются сбои

10:52, 16.07.2021
В работе государственного портала Татарстана и сайтов министерств республики наблюдаются сбои
Фото: скриншот

В работе государственного портала tatarstan.ru и сайтов министерств республики появились сбои.

При заходе на порталы выдается сообщение «Не удается получить доступ к сайту».

Фото: скриншот

«Реальное время» обратилось за комментарием в Минцифры РТ.

В январе прошлого года Минцифры РТ сообщало об атаке хакеров сайта госуслуг республики. До этого дважды наблюдались сбои в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. «Реальное время» рассказывало о возможных причинах неполадок в системе.

Технологии Татарстан
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