В работе государственного портала Татарстана и сайтов министерств республики наблюдаются сбои
В работе государственного портала tatarstan.ru и сайтов министерств республики появились сбои.
При заходе на порталы выдается сообщение «Не удается получить доступ к сайту».
«Реальное время» обратилось за комментарием в Минцифры РТ.
В январе прошлого года Минцифры РТ сообщало об атаке хакеров сайта госуслуг республики. До этого дважды наблюдались сбои в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. «Реальное время» рассказывало о возможных причинах неполадок в системе.
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