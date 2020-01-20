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В Татарстане хакеры атаковали портал госуслуг

20:24, 20.01.2020
В Татарстане хакеры атаковали портал госуслуг
Фото: digital.tatarstan.ru

На портале госуслуг Татарстана была зафиксирована попытка несанкционированного доступа.

Как отмечает пресс-служба Минцифры РТ, если бы злоумышленникам удалось взломать портал, они могли бы получить доступ к части данных. По данному факту направлено заявление в Управление ФСБ РФ по РТ.

В 2019 году в республике зафиксировали 2,5 тысячи попыток атаковать государственные информационные ресурсы, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минцифры Татарстана заплатит 5 млн рублей за рассылку SMS-собщений в 2020 году.

ТехнологииПроисшествия Татарстан
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