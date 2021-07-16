В Казани до 31 октября ограничат движение транспорта по улице Хусаина Мавлютова

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани до 31 октября ограничат движение транспорта по улице Хусаина Мавлютова. Это связано со строительством подземного пешеходного перехода.

Ограничение проезда автомобилей будет действовать на участке в районе дома №5 по улице Хусаина Мавлютова с 19 июля до конца октября, сообщается на сайте мэрии Казани.

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Напомним, в Казани 20 и 21 июля ограничат движение и стоянку транспортных средств в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери — от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.



Татьяна Демина