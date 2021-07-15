За сутки в Казани произошло 87 ДТП

В Казани за 14 июля произошло 87 ДТП, из них два столкновения с пострадавшими. Остальные аварии — с материальным ущербом.



Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 36 правонарушений со стороны электросамокатчиков и одно со стороны велосипедиста, сообщает ГИБДД города.

Задержаны восемь пьяных водителей и еще два, не имеющих права управления. В полицию доставили трех граждан — их подозревают в преступлениях.

За вторник, 13 июля, в Казани произошло 93 ДТП.

В Казани количество ДТП за 6 месяцев текущего года снизилось на 6% по сравнению с первым полугодием 2020-го. Число погибших в авариях людей уменьшилось на 30%, а раненых — на 3%.

Маргарита Головатенко