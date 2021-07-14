Уилл Томас стал новым игроком казанского УНИКСа
Американский форвард Уилл Томас стал новым игроком казанского баскетбольного клуба «УНИКС». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с ним рассчитан на один год. Ранее Томас играл за «Зенит».
В Единой лиге ВТБ спортсмен набирал 11,5 очка; 5,4 подбора; 1,8 передачи; 1 перехват; рейтинг эффективности — 14,5. В Евролиге — 9,3 очка; 4,9 подбора; 1,4 передачи; 0,7 перехвата; рейтинг эффективности — 13,4.
Сегодня стало известно, что казанский клуб покинул американский тяжелый форвард Окаро Уайт. Он перешел в греческий «Панатинаикос».
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