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Уилл Томас стал новым игроком казанского УНИКСа

22:12, 14.07.2021
Уилл Томас стал новым игроком казанского УНИКСа
Фото: instagram.com/unicsbasket

Американский форвард Уилл Томас стал новым игроком казанского баскетбольного клуба «УНИКС». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с ним рассчитан на один год. Ранее Томас играл за «Зенит».

В Единой лиге ВТБ спортсмен набирал 11,5 очка; 5,4 подбора; 1,8 передачи; 1 перехват; рейтинг эффективности — 14,5. В Евролиге — 9,3 очка; 4,9 подбора; 1,4 передачи; 0,7 перехвата; рейтинг эффективности — 13,4.

Сегодня стало известно, что казанский клуб покинул американский тяжелый форвард Окаро Уайт. Он перешел в греческий «Панатинаикос».

СпортБаскетбол Татарстан
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