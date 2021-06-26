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СМИ: запад может оказать помощь Украине из-за «Северного потока — 2»

08:59, 26.06.2021
СМИ: запад может оказать помощь Украине из-за «Северного потока — 2»
Фото: pixabay.com

Власти США и ФРГ обсуждают оказание помощи Украине из-за строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

В качестве возможных вариантов помощи рассматриваются «инвестиции для помощи Украине в строительстве собственных электростанций». Помощь могут оказать и на развитие инфраструктуры и наращивания поставок газа из этой страны.

Фото: angi.ru

Стороны хотят достичь соглашения до предстоящего в июле визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США.

В начале июня официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявляла, что транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» нужно сохранить.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПромышленность
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