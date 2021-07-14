Сегодня в Татарстане ожидается жара до +30 градусов
В среду, 14 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь, град.
Ветер северо-восточный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Днем температура воздуха составит +25..+30 градусов.
Ночью и днем 14 июля на территории Татарстана и в Казани местами прогнозируются грозы.
Алексей НечаевОбщество Татарстан
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