Новости общества

07:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается жара до +30 градусов

05:36, 14.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается жара до +30 градусов
Фото: Максим Платонов

В среду, 14 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами синоптики прогнозируют кратковременный дождь, град.

Ветер северо-восточный, местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Днем температура воздуха составит +25..+30 градусов.

Ночью и днем 14 июля на территории Татарстана и в Казани местами прогнозируются грозы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также