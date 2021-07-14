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В России предлагают создать Единый кодекс безопасности

04:29, 14.07.2021
В России предлагают создать Единый кодекс безопасности
Фото: kremlin.ru

Замглавы комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с НКО, президент правления Михаил Аничкин считает, что в России следует создать Единый кодекс безопасности, где будет прописан механизм взаимодействия институтов общественного контроля и силовых структур.

«С учетом обострения рисков и угроз, с которыми сталкиваются мир и Россия в частности, мы видим развитие системы институтов гражданского общества, то есть института гражданского контроля над действиями исполнительных органов власти», — цитирует его «РИА Новости».

Сенаторы и эксперты обсуждали новую Стратегию национальной безопасности России, утвержденную президентом РФ. Россия допускает со своей стороны как симметричный, так и асимметричный ответы на недружественное вмешательство извне. Об этом говорится в новой редакции документа.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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