В Совбезе рассказали о новой стратегии нацбезопасности

Россия допускает со своей стороны как симметричный, так и асимметричный ответы на недружественное вмешательство извне. Об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности РФ, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Отдельное внимание в обновленном документе уделили задачам защиты государства и общества от недружественного вмешательства извне. Венедиктов отметил, что впервые в стратегии прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, власти страны могут принять симметричные и асимметричные меры.

— Это четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну, — передает «РИА Новости» слова Венедиктова.

В начале июля президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ. В документе перечислены основные стратегические приоритеты России: сбережение народа страны, защита традиционных российских нравственных ценностей, а также экологическая безопасность и рациональное природопользование. Отмечается, что укрепление суверенитета и безопасности государства имеет большое значение.

