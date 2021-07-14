В Роскосмосе прокомментировали полет Брэнсона

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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что полет основателя Virgin Galactic, миллиардера Ричарда Брэнсона — это шикарный пиар повод, но ничем особо новым не является.

«Пресса взорвалась, Ричард Брэнсон поднялся на высоту 86 километров и вернулся обратно. Не спорю, это шикарный пиар повод — миллиардер сам летит в первый коммерческий суборбитальный полет. Но если разбираться — ничего особо нового не произошло. Суборбитальным полетам уже больше шестидесяти лет», — написал Устименко в своем telegram-канале.

Напомним, в ходе полета космический корабль Брэнсона смог подняться на высоту 86 км, где его экипаж, куда вошли еще пять человек помимо него, на несколько минут смог почувствовать невесомость. После этого Unity-22 вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку (18.38 мск). Общая продолжительность полета космолета составила примерно час.

Алексей Нечаев